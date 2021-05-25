Относительно полное восстановление лёгких происходит после 15 лет с момента отказа от курения

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25 мая 2021, 15:36

Каждый год от рака лёгких в России погибает более 27 тысяч человек. Чаще всего рак лёгких возникает из-за курения.



Заболевание сложно определить на начальной стадии. Заметные симптомы появляются намного позже, когда на спасение жизни остаётся мало времени. Но и это не всегда приводит к отказу от вредной привычки. Более половины онкопациентов продолжают курить, снижая воздействие медикаментозного лечения.



В Московском клиническом научном центре им. А.С. Логинова сообщили, что далеко не всем пациентам можно проводить операции из-за риска серьёзных осложнений. Вероятность развития онкологической проблемы может возникнуть даже у человека, который бросил курить несколько лет назад. Относительно полное восстановление работы лёгких происходит после 15 лет с момента отказа от вредной привычки. Помимо сигарет на организм оказывают такое же негативное влияние трубки, кальяны и другие приспособления для курения.



В зону риска попадают работники предприятий с тяжёлым производством и люди с хроническими заболеваниями. В большей степени рак лёгких развивается у пациентов старшего возраста. Летальные случаи от рака лёгких чаще у представителей мужского пола.





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