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Относительно полное восстановление лёгких происходит после 15 лет с момента отказа от курения

, 15:36

Относительно полное восстановление лёгких происходит после 15 лет с момента отказа от курения

Каждый год от рака лёгких в России погибает более 27 тысяч человек. Чаще всего рак лёгких возникает из-за курения.

Заболевание сложно определить на начальной стадии. Заметные симптомы появляются намного позже, когда на спасение жизни остаётся мало времени. Но и это не всегда приводит к отказу от вредной привычки. Более половины онкопациентов продолжают курить, снижая воздействие медикаментозного лечения.

В Московском клиническом научном центре им. А.С. Логинова сообщили, что далеко не всем пациентам можно проводить операции из-за риска серьёзных осложнений. Вероятность развития онкологической проблемы может возникнуть даже у человека, который бросил курить несколько лет назад. Относительно полное восстановление работы лёгких происходит после 15 лет с момента отказа от вредной привычки. Помимо сигарет на организм оказывают такое же негативное влияние трубки, кальяны и другие приспособления для курения.

В зону риска попадают работники предприятий с тяжёлым производством и люди с хроническими заболеваниями. В большей степени рак лёгких развивается у пациентов старшего возраста. Летальные случаи от рака лёгких чаще у представителей мужского пола.

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