Аргументы Недели Общество 13+

Владимир Путин подписал закон о туристических визах для иностранцев

, 16:18

Владимир Путин подписал закон о туристических визах для иностранцев
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому туристы смогут получить российскую визу сроком до полугода независимо от политики их стран в отношении россиян.

До этого для въезда в Россию иностранные туристы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, существовал ли у государства принцип взаимности с РФ.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 19 мая.

В АТОР назвали европейские страны, которые уже готовы выдавать визы россиянам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НС

Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин

Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин

Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, о которых глава государства говорил в послании Федеральному собранию. С 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины прожиточного минимума на детей в регионе.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью