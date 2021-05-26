Владимир Путин подписал закон о туристических визах для иностранцев

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26 мая 2021, 16:18

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому туристы смогут получить российскую визу сроком до полугода независимо от политики их стран в отношении россиян.

До этого для въезда в Россию иностранные туристы могли получить визу сроком на один месяц или на полгода в зависимости от того, существовал ли у государства принцип взаимности с РФ.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 19 мая.

В АТОР назвали европейские страны, которые уже готовы выдавать визы россиянам.

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