Как найти своё призвание - то, ради чего человека призвали на землю

Аргументы Недели → Общество 13+

26 мая 2021, 15:49

Все вопросы можно разделить на насущные и сущностные. Первые – это про нехватку денег, здоровья, времени. А сущностные – это философские: зачем человек живёт, зачем человеку жена или муж. На эти темы мы говорим крайне редко.



У писателя Андрея Максимова есть система, которая помогает родителям вместе с ребёнком найти своё призвание. Призвание – то, ради чего человека призвали на землю, оно есть у каждого человека. К сожалению, в нашей стране не занимаются тем, чтобы помочь ребёнку его найти. В школе нет такого слова, там говорят «профориентация». Профориентация – это о том, какие профессии нужны государству, а призвание – это то, зачем ты пришёл в этот мир. Если человек нашёл своё призвание, он стал на 50% счастливее. Одну половину счастья составляет любовь, другую – призвание, а здоровье – это бонус. Есть больные счастливые люди, и есть здоровые и несчастные люди. Если человек понимает, что призвание – это половина счастья, и старается его найти, тогда он на верном пути и жизнь его будет более внятная.



Почему иногда человек так долго не находит своё призвание? Потому что он его не ищет. Сначала он проходит курс молодого бойца на каторге, которую мы называем по недоразумению школой, дальше идёт в институт, чтобы получить профессию, которая даст больше денег или славы… Сегодня все понимают, что жениться по расчёту не надо – это бессмысленно, а вот работу почему-то выбирают по расчёту.



Человек находится на поводке в руках Бога. Верующий человек обладает главным свойством сильных людей – смирением. Оно заключается в понимании того, что всё, что Бог ни сделает, – к лучшему. Человек не приходит к Богу, Бог приходит к человеку, причём в любой момент. К сожалению, часто люди обретают Бога, когда им тяжело. Относятся к нему как к скорой помощи.



А теперь о главных словах. Смысл жизни в том, чтобы получать удовольствие, хоть это слово в русском языке опошлено. Удовольствие от работы, от общения с людьми, от жизни с любимым человеком. Если в этом удовольствия нет, тогда зачем всё? А вот счастье связано с осуществлением желаний или даже с нахождением желаний. Счастливый человек тот, кто знает, чего хочет, и осуществляет то, что хочет.

Успех – это понимание того, что ты идёшь в верном направлении с правильными людьми. Он не связан с достижением какой-то конкретной цели, его мерилом считаю полученное от работы удовольствие.



Человеком движут две энергии – либидо и мортидо. Либидо – это энергия строительства, созидания, мортидо – смерти и уничтожения. Поэтому, что бы ты ни делал, ты движешься либо в сторону созидания, либо в сторону разрушения. Третьего не дано. При принятии решения надо думать – созидает это или разрушает.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости