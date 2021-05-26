Стоит ли платить управляющей компании, если она бросает людей в трудную минуту

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26 мая 2021, 14:07 Сергей СЕРГЕЕВ

Фото от жильцов дома; Пожар уничтожил подъезд и квартиры на обоих этажах

Жильцы исторического здания на улице Рашпилевской, 14, в Краснодаре собрали доказательства ответственности ООО «ГУК-Краснодар» за пожар 2017 года, однако суды первой, апелляционной и кассационной инстанций принимают сторону ответчика и отказывают истцам в возмещении ущерба. Складывается мнение, что «железная логика» упирается в набивший оскомину административный ресурс, который, вероятно, помогает Фемиде оставаться с повязкой на глазах и не замечать очевидного. Управляющая компания, на сторону которой встали суды трех инстанций, настаивает на том, что деревянные подъезды, начиненные проводкой, не являются территорией общего пользования. Погорельцы направили жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ. Мы постарались разобраться в этом деле.



Пожар в «доме научных работников» в самом центре исторического Краснодара наделал немало шума летом 2017 года. Многие СМИ писали о беде, которая обрушилась на семьи ученых, среди которых люди почтенного возраста. Внук первого ректора политеха Сергея Захарова со своей семьей до сих пор ютится в комнатах общежития, не имея возможности самостоятельно восстановить родовое гнездо: огонь погубил не только квартиру, но и огромную библиотеку и научные труды профессора.



Пожар не предотвратили

Напомним: сразу после пожара мэр Евгений Первышов прокомментировал ситуацию на фоне обугленного дома и пообещал привлечь инвестора для восстановления кровли, что и было сделано. Изначально говорилось о том, что собственники сами должны восстанавливать квартиры, потому что жилье приватизировано. Однако эти слова звучали и были верны до того момента, как специалисты МЧС установили причину и источник возгорания. Согласно законодательству государство действительно не обязано возмещать убытки от пожаров и прочих чрезвычайных происшествий, если пострадавшее жилье находится в частной собственности. Но, как говорят юристы, если установлено, что возгорание произошло из-за неисправности проводки в помещениях общего пользования, то ответственными признаются органы управления многоквартирным домом. А раз дом по Рашпилевской, 14, находится под управлением самой крупной и влиятельной компании — «ГУК-Краснодар», в прошлом муниципальной, значит, ответственность ложится на ее плечи.

Заключение экспертизы ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы „Испытательная пожарная лаборатория” по Краснодарскому краю» №244 указывает, что имелись нарушения требований пожарной безопасности, что и привело к возникновению пожара. Говорится о том, что очаг возгорания находился в деревянном подъезде, а причиной пожара стали различные нарушения противопожарной безопасности. В частности, отсутствовала изоляции электропроводки. Недосмотрел тот, в чьей зоне ответственности находятся помещения и внешнее электрооборудование. В этом случае жильцы пострадавших квартир имели право подать иск к управляющей компании о возмещении убытков. Погорельцы так и сделали. Что из этого вышло, расскажем позднее, а сейчас небольшое отступление.



Здесь управляю, а здесь нет?

Если мы живем в многоквартирном доме, то сложно разделить ответственность за места общего пользования, ведь каждый чаще метет только у своей двери. Для того чтобы общее имущество не приходило в негодность и содержалось в должном порядке, за ним должен следить тот, на кого возлагаются управляющие функции. И существует три варианта, как решить проблему бесхозности: либо самим собственникам как-то самоорганизоваться, что не всегда удается, либо создать товарищество собственников жилья, либо передать полномочия сторонней специализированной структуре — управляющей компании. Причем смешивать способы управления жилищное законодательство запрещает. Если выбрали управляющую компанию, то она целиком берет под крыло общедомовое имущество и руководит всеми процессами единолично, тем самым предоставляя жильцам определенные услуги, за которые берет плату.

Что касается дома на Рашпилевской, то в июне 2017 года на общем собрании жильцов решался вопрос, кому передать бразды управления имуществом. Выбор был сделан в пользу авторитетной и крупной организации — ООО «ГУК-Краснодар». Она вызвала у людей наибольшее доверие, так как в прошлом являлась муниципальным предприятием и была связана с администрацией Краснодара. А связанность организаций с государственными структурами в народе воспринимается как гарантия неукоснительного следования букве закона, как наивысший показатель благонадежности.

Подписав договор с жильцами, управляющая компания взяла на себя ответственность за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в доме. В таких случаях организация берет на себя всё общедомовое имущество, а не наиболее приятные его части.



Почему суды не заметили доказательств?

Однако история с пожаром показала, что даже такие гиганты, как «ГУК-Краснодар», не всегда готовы без раздумий помочь собственникам квартир. Судебное разбирательство продемонстрировало это воочию.

Первомайский районный суд Краснодара не нашел оснований для удовлетворения иска погорельцев, придя к выводу, что помещение, в котором произошел пожар, не передавалось жильцами в управление, ссылаясь на справку БТИ 2012 года, представленную ответчиком. В этой справке говорилось, что площадь деревянных помещений в составе общего имущества не учитывается. К тому же эксперт, химик по образованию, по сути, обязанный ответить на технические вопросы, каким-то образом сделал правовое умозаключение о том, что действия ответчика не находятся в причинно-следственной связи с причиной возникновения пожара.

Легенда о том, что управляющая компания совершенно ни при чем, что деревянные конструктивные элементы многоквартирного дома якобы находятся где-то во дворе, а не примыкают к зданию и указаны в техническом паспорте, также легко прижилась в апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда и в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции, которые поддержали решение коллег из первой инстанции. Удивительно, что, имея перед глазами доказательства обратного, судьи вошли в положение ответчика, прислушивались к его доводам, а истцов будто и не слушали вовсе.

Расскажем подробнее о доказательствах, которые суды проигнорировали. А потом послушаем, что вы об этом скажете.

В рамках судебного разбирательства в 2019 году была проведена и отражена в решениях судебная экспертиза БТИ, согласно которой спорная постройка (литера а2) является составной частью многоквартирного дома и на момент пожара была помещением общего пользования. Как могло получиться, что суды проигнорировали «свежее» заключение государственного учреждения и с огромным удовольствием обосновали свое решение справкой БТИ от 20 июля 2012 года? Ведь данная справка отражает методику подсчета площадей общего пользования по состоянию на 2012 год, когда в общедомовую площадь не включались холодные помещения. Но ведь приказом Министерства экономического развития РФ №90 от 1 марта 2016 года методика была изменена и холодные помещения — в нашем случае деревянные подъезды — стали включаться в состав общего имущества. Это говорит о том, что справка 2012 года не имеет доказательственной силы по данному делу. А ведь государевы люди должны быть компетентны в вопросах изменения законодательства! Как они могли такое пропустить? Или они просто этого сильно захотели? Тем более договор об управлении был заключен не в 2012 году, а в 2017-м, когда приказ министерства уже был принят! Ну утратила силу справка 2012 года, а тем более к договору 2017 года никакого отношения не имела. И это пропустили кубанские суды!

Для нас очевидно, что как раз-таки справка БТИ от 26.03.2019 должна была быть взята судом за основу, так как фиксирует актуальное положение вещей. Но суд посчитал, что данная справка не отражает материальные отношения между жильцами и управляющей компанией.

Хотелось бы и тут сказать пару слов о материальных отношениях.



Куда пошли доски?

В распоряжении суда был не только договор об управлении, но и приложения к нему. И в этих приложениях черным по белому сказано, что в перечень текущих работ ООО «ГУК-Краснодар» по адресу: Рашпилевская, 14, входит «смена дощатых полов» и «ремонт деревянных лестниц». При этом в техническом паспорте дома указано, что к общему имуществу, выполненному из дерева, относятся только литеры а, а1, а2 — те самые внутридворовые подъезды, в одном из которых вспыхнул пожар. Интересно, если эти объекты не передавались управляющей компании, как бы они смогли выполнить указанные пункты приложения? Сложно сказать, что в этой ситуации кто-то слегка лукавит... Более подходящей нам кажется фраза: «Кто-то врет, не краснея». Оцените логику: управляющая компания должна менять дощатые полы и деревянные лестницы, которые находятся только в литерах а, а1, а2, но суд говорит, что литера а2 в управление не передавалась. Довольно избирательная стратегия. Если российские управляющие компании возьмут ее на вооружение, то смогут просто качать деньги народа, а в наиболее щепетильные моменты исключать из своей ответственности любые неудобные места.

Интересно складываются дела в нашем государстве. Простых людей всё те же госорганы обычно учат нести ответственность за свои поступки, иногда делают это необоснованно жестко. А вот если речь идет о той или иной прогосударственной компании, то нередко мы видим абсурдную благожелательность со стороны всех инстанций, даже со стороны судебной власти, которая если и должна быть зависима, то только от закона, а не от власти.

Фото от жильцов дома; Пожар уничтожил подъезд и квартиры на обоих этажах



Как «потерялись» три подъезда

Важно отметить, что не в пользу управляющей компании говорит еще один пункт приложения к договору. Оказывается, в пределах эксплуатационной ответственности ответчика находятся шесть дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования. В техпаспорте ясно прописано, что в доме №14 существует три подъезда — входа со стороны улицы и три входа и лестничные клетки со стороны двора. То есть и техническая документация, и пункты приложения к договору с самим ООО «ГУК-Краснодар» указывают на существование деревянных подъездов, относящихся к общему имуществу и находящихся в зоне ответственности управляющей компании. При этом в суде оппонентами погорельцев, вопреки очевидному, почему-то громогласно утверждается обратное, что подъездов, относящихся к общедомовому имуществу, всего три. И у суда никаких возражений или хотя бы вопросов по этому поводу не возникает.



Экспертизы проигнорированы

Совершенно без внимания суда осталось и заключение экспертизы МЧС о причинах пожара. А в нем ведь говорится о том, что нарушения правил устройства электроустановок, а именно монтажа аппаратов защиты завышенного номинала по токовой нагрузке, привели к созданию условий возникновения источника зажигания электротехнического происхождения и в конечном итоге — к возникновению пожара. Из документов, представленных в редакцию, мы приходим только к одному выводу: эти нарушения были допущены в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ГУК-Краснодар».

Как и в случае с экспертизой БТИ, пожаротехническое заключение государственной организации не было принято во внимание судами первой, апелляционной и кассационной инстанций. При этом экспертиза, проведенная коммерческим ООО «Эксперт», не являющимся государственным экспертным учреждением, была положена в основу решения суда. А ведь гражданин Ручковский, проводивший экспертизу, сотрудником ООО «Эксперт» не является. Конкретно ему проведение экспертизы суд не поручал, суд ему не разъяснял права, обязанности, а тем более не предупреждал об уголовной ответственности за дачу ложного заключения.

Столь необъективное, по нашему мнению, рассмотрение дела с учетом позиции влиятельного ответчика при полном игнорировании прав истцов вызывает массу вопросов и как минимум требует вмешательства компетентных органов и нового, совершенно независимого пересмотра решений судов Краснодарского края. Именно поэтому жители дома на Рашпилевской, 14, направили жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ.

— Мы просим только об одном: чтобы наши доводы по-настоящему изучили и дали им надлежащую правовую оценку. Если мы не правы, пусть нам так и скажут, что ч. 2 ст. 161 ЖК РФ не действует и управлять одной частью дома могут сами жильцы, а другой — управляющая компания. Пусть нам прямо скажут, что можно пользоваться недействующей методикой расчета, равно как и кодексами, действовавшими до 1991 года,— говорит адвокат погорельцев Д. В. Поломошнов.

Мы будем следить за ситуацией и в случае рассмотрения жалобы в Верховном Суде РФ сообщим об этом нашим читателям.

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