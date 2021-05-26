Как и куда улетели деньги «Роскосмоса»

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26 мая 2021, 13:57 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Завершены следственные действия по громкому уголовному делу о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ). Модуль предполагалось установить на Международной космической станции (МКС), но этого так и не произошло. Экс-гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев в числе восьми фигурантов дела обвиняется в особо крупном мошенничестве.



Еще в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК "Энергия"» был заключен госконтракт на «создание научно-энергетического модуля» на 15 млрд 15 млн руб. Средства выделялись в рамках исполнения федеральной космической программы на 2006–2015 годы. Научно-энергетический модуль должен был снабжать электроэнергией российский сегмент МКС, а также использоваться для проведения научных экспериментов.



Следствие утверждает, что бывший гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин, заместитель гендиректора по материально-техническому обеспечению РКК Александр Прохоров, гендиректор АО «НПП "Исток"» Александр Борисов, а также руководители ООО «Микроком» Ирина Попова, ЗАО «НПП "Магратеп"» Олег Морозов и ООО «Альянс Трейд» Андрей Остапович вступили в преступный сговор и похитили бюджетные средства в размере более 1 млрд 72 млн руб.



В марте 2017 года между РКК и ОАО «ЦНИИ "Циклон"» был заключен контракт, согласно которому на расчетные счета предприятия были переведены 1,32 млрд руб. за поставку изделий электронно-компонентной базы для создания НЭМ. При этом, по данным следствия, цена контракта была завышена почти в три раза.



Большую часть компонентов приобреталась за рубежом. Со счетов «Циклона» деньги ушли на расчетные счета компаний «Магратеп» и «Микроком». После этого «Магратеп» заключил аналогичный договор на поставку компонентов с «Альянс Трейд» и перевел туда средства «Роскосмоса». А «Микроком» и «Альянс Трейд» отправили их в зарегистрированные в ОАЭ Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC, а также зарегистрированные в Гонконге Jushi com limited и Seanet trade limited.



По данным СКР, участники сделки приобрели у завода-изготовителя детали всего на 278 млн руб. При этом более 1 млрд руб. было похищено и отмыто за границей.



На прошлой неделе большинству фигурантов расследования было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину они не признают.





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