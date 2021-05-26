В Якутии пояснили, кто обязан вакцинироваться от коронавируса

Роспотребнадзор Якутии опубликовал и тут же удалил с собственного сайта релиз по поводу вакцинации против коронавируса в регионе. Однако журналисты успели сохранить его копию.
Если верить исчезнувшему сообщению, обязательной вакцинация станет для граждан, которые имеют профессии, связанные с высоким риском инфекционных заболеваний.
«Прививки против новой коронавирусной инфекции проводятся по эпидемическим показаниям и становятся обязательными. Их отсутствие влечет за собой временное отстранение от работы отдельных профессиональных групп, указанных в перечне работ согласно постановлению правительства № 825 от 15.07.1999», - было написано в релизе.
Для всех остальных лиц невыполнение требований тоже влечет за собой «административную ответственность за невыполнения постановления должностного лица Роспотребнадзора».
Ранее появилась информация, что в Якутии на 200 тысяч будут штрафовать организации, которые не проводят вакцинацию своих сотрудников.
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