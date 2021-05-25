В России выявили меньше 8 тысяч заболевших COVID-19
25 мая 2021, 15:01
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 017 795 человек. Об этом стало известно во вторник, 25 мая.
«За последние сутки в России выявлено 7 884 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни. Это минимальный показатель с 6 мая (7639). 393 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 743 человека», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число зараженных зафиксировано в Москве – 2075, Санкт-Петербурге – 844, Московской области – 734, Ростовской области – 190 и Воронежской области – 148.
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