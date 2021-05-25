За год в Челябинской области стало почти вдвое больше вакансий для пожарных

Причем требуются те, кто будет тушить не только лесные пожары, но и городские
Данные опубликовал сервис по поиску работы и сотрудников hh.ru. Оказалось, что по сравнению с 2020 годом количество вакансий для пожарных на Южном Урале выросло в 1,8 раз.
Подобная ситуация наблюдается по всей стране. Спрос на пожарных в России вырос вдвое. Наибольшее количество вакансий – в Москве, Питере, Красноярске и Краснодаре.
В Челябинске сегодня для огнеборцев есть 22 свободных места. Требуются специалисты не только по лесным, но и по городским пожарам. Средняя предлагаемая зарплата – 34 тысячи рублей. Однако соискатели в очередь не выстраиваются. По словам экспертов, средняя сумма, на которую рассчитывают бравые пожарные – 40-50 тысяч рублей. Таким образом, на одну вакансию сейчас приходится три соискателя и это считается невысокой конкуренцией.
Кстати, на территории Челябинской области действует противопожарный режим. Из-за аномальной жары на сегодняшний день зафиксирован самый высокий класс пожарной опасности – пятый.
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