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В Роспотребнадзоре полагают, что распространения индийской «черной плесени» в России не будет

, 20:33 Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре полагают, что распространения индийской «черной плесени» в России не будет
анализы, , фото: pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России распространения мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «черная плесень», бояться не надо.

Горелов объяснил, что в Индии другой климат, культура питания, температура не способствует укреплению иммунитета."Поэтому как поведет себя индийский штамм в России, пока говорить однозначно не представляется возможным", - сказал специалист.

Ранее сообщалось, что в Индии при росте заболевания "чёрной плесенью" появилась "белая плесень".

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