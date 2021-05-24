В Роспотребнадзоре полагают, что распространения индийской «черной плесени» в России не будет

Аргументы Недели → Общество 13+

24 мая 2021, 20:33 Источник: РИА "Новости"

анализы, , фото: pixabay.com

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России распространения мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «черная плесень», бояться не надо.

Горелов объяснил, что в Индии другой климат, культура питания, температура не способствует укреплению иммунитета."Поэтому как поведет себя индийский штамм в России, пока говорить однозначно не представляется возможным", - сказал специалист.

Ранее сообщалось, что в Индии при росте заболевания "чёрной плесенью" появилась "белая плесень".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости