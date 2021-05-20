В Индии при росте заболевания «чёрной плесенью» появилась «белая плесень»

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20 мая 2021, 21:50 Источник: The Times of India

фото: pixabay.com

В Индии четыре случая нового грибкового заболевания выявлены в больнице Медицинского колледжа города Патна. При росте заболеваемости мукормикозом, называемой «чёрной плесенью», в этой стране обнаружена другая инфекция, которую здесь называют «белая плесень».

По словам специалистов, «белая плесень» опаснее «чёрной» из-за острого воздействия на лёгкие, желудок, почки, мозг, ногти и кожу. Новая инфекция также грибковая, которая особенно угрожает больным с диабетом или проходящим лечение от коронавирусной инфекции с подавленной иммунной системой.

Информация о «белой плесени» опубликована в четверг на сайте газеты The Times of India.

Завкафедрой микробиологии этого колледжа доктор Сингх сообщл, что новые грибковые инфекции представляют риск для пациентов на кислородной поддержке, и при позднем обнаружении плесени у пациента может привести к смерти. Врач обратился пациентам с коронавирусом, чтобы они серьезно следили за симптомами.

Ранее правительство Индии обратилось к властям регионов объявить грибковое заболевание мукормикоз или чёрная плесень эпидемией.

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