Вирусолог Александр Бутенко прокомментировал прогноз ВОЗ о вероятном появлении нового вируса

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24 мая 2021, 18:19 Источник: Газета.ru

вирусолог, фото: pixabay.com

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко прокомментировал заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что человечество столкнется с новой пандемией.

По словам Бутенко, такая возможность всегда существует, но никакими данными это не подкреплено. Вирусолог объяснил, что "группа коронавирусов относится к семейству бета-коронавирусов, куда входит SARS, MERS и SARS-CoV-2. Они все неожиданно возникли, но первые два, SARS 2002 года и MERS 2014 года ни к каким особым последствиям не привели".

Специалист назвал один из методов прогнозирования будущей эпидемиологической ситуации: жесткий контроль за всеми формами вирусов. Он проводится и в настоящее время, но его стоит серьезно увеличить

"Основной способ таких прогнозов — тщательный контроль за существованием всех возможных вирусов, даже тех, которые еще не было в природе, но они могут появиться", — отметил Бутенко.

Как подчеркнул вирусолог, пример последних десятков лет показал, что появление новых вирусов плохо предсказуемо. Есть множество примеров появления новых вирусов, о которых ничего не было известно: "вирус Эбола, лихорадка Ласса, Марбург, лихорадка Зика. Самые неожиданные происходят изменения, которые представляют угрозу для здравоохранения".

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