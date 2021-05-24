Роскомнадзор предупреждает о возможном замедлении трафика сервисов Google

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24 мая 2021, 17:50

Google, фото: pixabay.com

Американская компания Google недостаточно фильтрует запрещенный на территории России контент. В связи с этим специалисты Роскомнадзора не исключают возможность замедления трафика сервисов Google в России.

Не удаляется от двадцати до тридцати процентов ссылок, ведущих на порталы террористических и экстремистских компаний, сайты, на которых содержатся порнографические материалы с несовершеннолетними, а также онлайн-маркеты по продаже запрещенных средств.

Отмечается также, что YouTube, принадлежащий Google, не удалил порядка 5 000 запрещенных материалов, 3,5 тысячи из них — с призывами к экстремизму.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской компании Google к Роскомнадзору после требования удалить 12 ссылок, представляющих "противоправный контент".

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