Коммерсантъ: Google подала в суд на Роскомнадзор

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24 мая 2021, 10:59 Источник: Коммерсантъ

фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что 11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской компании Google к Роскомнадзору после требования удалить 12 ссылок, представляющих «противоправный контент».

«Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», - пояснили в Роскомнадзоре, о каком требовании идет речь.

Юрист Кирилл Никитин пояснил, что Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора в России и выступала только в качестве ответчика или третьего лица.

При этом эксперт Наталья Гуляева уточнила, что в споре говорится о «признании незаконными действий по ограничению доступа к информационному ресурсу» - YouTube.

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