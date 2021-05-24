В Крыму санатории организовали незаконную миграцию. Заведены десять уголовных дел

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24 мая 2021, 16:35

автомобиль ФСБ , фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сотрудники ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю пресекли незаконную схему въезда в РФ иностранцев во время ограничений из-за коронавируса, по которой действовали сотрудники санаториев полуострова.

Сотрудники курортных учреждений оформляли документы от имени юридического лица, готовили фальшивые приглашения на курс лечения в санатории, тем самым давая возможность иностранцам въехать на российскую территорию в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Иностранные граждане направлялись в Крым третьими лицами, передающими сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений документы и контакты.

В отношении должностных лиц санаториев возбуждено пять уголовных дел по статье "Организация незаконной миграции с использованием служебного положения". Еще пять уголовных дел возбудили в отношении посредников (пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан).

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