В Крыму перечислили возможные направления сотрудничества с Украиной

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23 мая 2021, 21:02 Источник: РИА "Новости"

Крым, фото: pixabay.com

Руководитель Общественной палаты республики Александр Форманчук назвал направления, по которым может вестись взаимовыгодное сотрудничество с Украиной: туризм, торговля и водоснабжение.

Как отметил Форманчук, курорты Крыма привлекают украинских туристов. Также возможно сотрудничество по поставкам воды по Северо-Крымскому каналу. Херсонская и Николаевская области могли бы поставлять в Крым строительный песок.

Но Украина сейчас, как подчеркнул Форманчук, стала "западным проектом", "зоной нестабильности". "Ее главная задача и обязательства перед западными хозяевами - нагнетание отношений с Россией", - сказал Александр.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, в каком случае глава российского государства Владимир Путин готов обсуждать Крым с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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