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Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым, но в определенном контексте

, 15:53

Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым, но в определенном контексте
Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, в каком случае глава российского государства Владимир Путин готов обсуждать Крым с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам Пескова, если речь пойдет о принадлежности полуострова — вопрос обсуждаться не будет. Путин согласится говорить о Крыме только в плане развития приграничного сотрудничества. Об этом Песков сказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь Путина напомнил, что согласно Конституции разговоры об отчуждении территорий Российской Федерации являются уголовным преступлением.

Песков объяснил слова Путина о готовности «выбить зубы» другим странам.

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