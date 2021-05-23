Песков: Путин готов обсудить с Зеленским Крым, но в определенном контексте
23 мая 2021, 15:53
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, в каком случае глава российского государства Владимир Путин готов обсуждать Крым с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
По словам Пескова, если речь пойдет о принадлежности полуострова — вопрос обсуждаться не будет. Путин согласится говорить о Крыме только в плане развития приграничного сотрудничества. Об этом Песков сказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь Путина напомнил, что согласно Конституции разговоры об отчуждении территорий Российской Федерации являются уголовным преступлением.
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