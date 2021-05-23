Песков объяснил слова Путина о готовности «выбить зубы» другим странам
23 мая 2021, 14:47
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия «выбьет зубы» тем, кто намерен «что-то откусить» от страны, в том числе Сибирь.
«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой», - пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».
Песков отметил, что Россия не позволит претендовать на свои территории. По его словам, у нас достаточно сильная и мощная страна, чтобы этого не позволить.
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