РБК: Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» Сибирь от России

Аргументы Недели → Армия 13+

21 мая 2021, 12:28

Фото: соцсети

Россия «выбьет зубы» тем, кто намерен «откусить» Сибирь под предлогом того, что она несправедливо принадлежит России, заявил Путин. Такую фразу о Сибири часто приписывают Мадлен Олбрайт, но одним из первых ее упомянул Михалков.

Россия будет отстаивать свои права на территорию Сибири, в том числе силовыми методами. Об этом на заседании Российского организационного комитета «Победа» заявил президент Владимир Путин.

«Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил», — сказал Путин.

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