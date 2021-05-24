В России выявили 8 406 новых случаев коронавируса за сутки
24 мая 2021, 12:33
Оперативный штаб по борьбе с инфекций сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 009 911 человек. Об этом стало известно в понедельник, 24 мая.
«За последние сутки в России выявлено 8 406 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни … 319 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 450 человек», - пояснили в ведомстве
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 2487 (днем ранее их было 2924), Санкт-Петербурге - 851, Подмосковье - 766, Ростовской области - 194, Воронежской - 142, Нижегородской - 141, Саратовской - 117.
На Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе прироста нет.
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