Аргументы Недели Общество 13+

Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации против коронавируса

, 12:56

Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации против коронавируса
Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что имел в виду, говоря о возможном введении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. По его словам, добиться необходимых показателей по коллективному иммунитету можно и на добровольной основе.

«У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости», - написал он в Facebook.

Медведев отметил, что иммунитет, по мнению экспертов, не будет пожизненный, поэтому «будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации». Политик пояснил, что в своем выступлении, которое стало поводом для обсуждения, он говорил, что вакцинация в России имеет добровольный характер, а его слова о том, что в некоторых случаях необходимо вводить обязательную вакцинацию, были комментарием на реплику коллеги из ПАСЕ про решение Европейского суда по этому вопросу.

«… для исторической точности - в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», - резюмировал зампред Совбеза РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Гебрев рассказал, что находилось на складе во Врбетице

Болгарский торговец оружием Эмилиан Гебрев рассказал, что хранилось на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице, где произошёл взрыв в 2014 году. Пражские власти обвинили российские спецслужбы в организации случившегося.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью