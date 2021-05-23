Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации против коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

23 мая 2021, 12:56

Дмитрий Медведев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил, что имел в виду, говоря о возможном введении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции. По его словам, добиться необходимых показателей по коллективному иммунитету можно и на добровольной основе.

«У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости», - написал он в Facebook.

Медведев отметил, что иммунитет, по мнению экспертов, не будет пожизненный, поэтому «будут необходимы регулярные прививки на основе календаря вакцинации». Политик пояснил, что в своем выступлении, которое стало поводом для обсуждения, он говорил, что вакцинация в России имеет добровольный характер, а его слова о том, что в некоторых случаях необходимо вводить обязательную вакцинацию, были комментарием на реплику коллеги из ПАСЕ про решение Европейского суда по этому вопросу.

«… для исторической точности - в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», - резюмировал зампред Совбеза РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости