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Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 5 млн человек

, 11:33

Число выявленных случаев коронавируса в России превысило 5 млн человек
медик, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа составило 5 001 505 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 23 мая.

«За последние сутки в России выявлен 8 951 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 14,5% не имели клинических проявлений болезни … 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 297 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2924, Санкт-Петербурге – 842, Московской области – 769, Ростовской области – 195 и Нижегородской области – 145.

При этом минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе - два случая, а в Магаданской области их пять. На Чукотке и в Еврейской автономной области прироста нет.

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