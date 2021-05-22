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Букмекеры назвали фаворитов после второго полуфинала на «Евровидении-2021»

, 20:56

Букмекеры назвали фаворитов после второго полуфинала на «Евровидении-2021»
Манижа, фото: Soeren Stache/dpa/ globallookpress.com

Официальные букмекеры международного вокального конкурса «Евровидение-2021» обновили прогноз на победителя после второго полуфинала. 22 мая российская исполнительница Манижа выступит под номером 5 на арене Ахой в Роттердаме.

По данным сайта Euroinvision.com, после второго полуфинала «Евровидения» Манижа оказалась на 15-й строчке. В топ-5, по мнению букмекеров, входят итальянская рок-группа Måneskin, французская певица Барбара Прави, Дестини Чукуньере из Мальты, а также представители Швейцарии Gjon’s Tear и Украины группа «GO_A».

Отмечается, что успех на победу Манижи в букмекерских конторах оценивается в 1,4%.

Ранее сообщалось, что иностранцы буквально «помешались» на номере Манижи и ждут выступления с «бабушкиным платьем на колесиках» в финале. До начала заключительного этапа остался один час. 

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