Предположение Avia.pro: Россия могла применить систему РЭБ против подошедшего к границе с Крымом самолета-разведчика США

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22 мая 2021, 20:44 Источник: Аvia.pro

Самолет Boeing RC-135, Leonid Faerberg / globallookpress.com

У побережья Крымского полуострова американский самолет-разведчик на два часа пропал с радаров. Об этом говорится в публикации, появившейся в интернете.

Сетевое издание Avia.pro информирует, что в субботу утром самолет Boeing RC-135, поднявшись в воздушное пространство с базы, расположенной на Крите, направился на разведку вблизи государственных рубежей РФ возле побережья Крыма. При подлете к полуострову машина неожиданно пропала с радаров.

В процитированном материале отмечается, что спустя почти два часа Boeing RC-135 был вновь обнаружен космическими спутниками в районе Туапсе.

Комментируя случившееся, портал предположил, что Россия могла применить против подошедшего к границе с Крымом разведывательного самолета систему РЭБ.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Василий Дандыкин спрогнозировал фиаско спецназа НАТО в случае его высадки на полуострове.

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