Юрист Корчаго разъяснил дачникам запрет на выращивание петрушки

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22 мая 2021, 17:48 Источник: Прайм

петрушка, фото: pixabay.com

Правозащитник Евгений Корчаго разъяснил российским дачникам запрет на семена кудрявой петрушки. По его словам, растение входит в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

«В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», - пояснил он.

Корчаго отметил, что если будет доказана культивация с целью получения наркотического масла, то последует ответственность по статье 228 УК РФ. Он добавил, что могут назначить штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, а также наказать обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Однако не стоит бояться использовать семена кудрявой петрушки для выращивания на своём дачном участке, резюмировал юрист.

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