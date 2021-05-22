Тренировка бойцов СОБРа в Мурманске закончилась трагедией. Двое служащих погибли во время высадки с воздуха на корабль

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22 мая 2021, 13:08

Тренировка бойцов СОБРа в Мурманске закончилась трагедией. Двое служащих погибли во время отработки высадки с воздуха на корабль.



По предварительным данным, причиной трагедии стала плохая погода, – наводчик вертолёта ошибся с точкой, длины тросов не хватило, и бойцы упали с высоты 15 метров. Высадка проходила с вертолета Ми-8.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

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