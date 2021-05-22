Аргументы Недели Общество 13+

Тренировка бойцов СОБРа в Мурманске закончилась трагедией. Двое служащих погибли во время высадки с воздуха на корабль

, 13:08

Тренировка бойцов СОБРа в Мурманске закончилась трагедией. Двое служащих погибли во время высадки с воздуха на корабль

Тренировка бойцов СОБРа в Мурманске закончилась трагедией. Двое служащих погибли во время отработки высадки с воздуха на корабль.

По предварительным данным, причиной трагедии стала плохая погода, – наводчик вертолёта ошибся с точкой, длины тросов не хватило, и бойцы упали с высоты 15 метров. Высадка проходила с вертолета Ми-8.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БИ

Непознанное

Байден прокомментировал слова Обамы о наличии в архивах Пентагона снимков НЛО

Байден прокомментировал слова Обамы о наличии в архивах Пентагона снимков НЛО

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на пресс-конференции прокомментировал заявление экс-главы страны Барака Обамы о наличии снимков неопознанных летающих объектов в архивах Пентагона.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью