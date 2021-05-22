В России выявили 8 709 новых случаев заражения COVID-19
22 мая 2021, 11:17
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось за сутки на 8 709. Об этом сообщили в субботу, 22 мая, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 042 (12,0%) заболевших нет клинических проявлений заболевания.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 992 554 случаев заражения COVID-19.
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