В России выявили 8 709 новых случаев заражения COVID-19

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22 мая 2021, 11:17

анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось за сутки на 8 709. Об этом сообщили в субботу, 22 мая, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, за минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 042 (12,0%) заболевших нет клинических проявлений заболевания.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 992 554 случаев заражения COVID-19.

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