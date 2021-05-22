Доктор медицинских наук Жемчугов рассказал о мерах предосторожности в связи с сезоном клещей

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22 мая 2021, 08:31

клещ, pixabay.com

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в рамках разговора с журналистами сообщил, какие меры предосторожности следует соблюдать в связи с сезоном клещей.

Эксперт напомнил, что самое страшное заболевание, которое передают клещи, – энцефалит. Если человек планирует посетить Зауралье, северные районы Московской области, Алтай, Омскую и Тюменскую области, ему следует за пару месяцев пройти вакцинацию от данного заболевания. Вторая серьезная болезнь, которая есть в Московской области, на юге, в Рязани, а также в Калуге, – клещевой боррелиоз (болезнь Лайма).

Владислав Жемчугов в беседе с RT отметил, что от клещей могут серьезно пострадать домашние животные. У собак признаками укуса являются отсутствие аппетита и температура. Питомцам весной следует давать особые таблетки или опрыскивать их шерсть специальным раствором.

Доктор наук призвал граждан при планировании похода в лес обязательно уделить внимание своей одежде. Желательно надеть что-то на голову, а также иметь плотные манжеты на брюках и рукавах.

Пойманного клеща следует незамедлительно положить в пузырек и отнести на проверку, чтобы выяснить, заражен ли он.

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