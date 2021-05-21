Дворкович рассказал, что переговоры с Маском о строительстве завода Tesla идут уже два года

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21 мая 2021, 21:12 Источник: РБК

Аркадий Дворкович, фото: АГН Москва/Global Look Press

Сообщения о возможности открытия Илоном Маском одного из заводов Tesla в России не стали для властей неожиданными, заявил бывший вице-премьер, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Переговоры с бизнесменом Илоном Маском ведутся уже в течение двух лет, рассказал Дворкович.

Коллеги Маска занимаются сейчас анализом, роста рынка в России, изменениями "правил игры", "какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта", – сообщил председатель фонда "Сколково". Если проект состоится, то площадку для него будут выбирать вблизи крупных городов.

Ранее стало известно, что Илон Маск заявил о скором официальном появлении Tesla в России.

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