Грязные секреты производства молока на ферме «Артис»

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21 мая 2021, 18:25

Фото: личный архив

Производственные помещения, используемые комбинатом питания «Артис-Детское питание» и ООО «Молочная культура» на ферме в Ленинградской области, потенциально могут содержать более десятка нарушений законодательства. Антисанитария, мусорные отходы и слив в соседний водоем – лишь часть вероятных нарушений, на которые мы обращаем внимание в ходе журналистского расследования.



Комбинат «Артис-Детское питание» является одним из крупнейших поставщиков в школы и детские сады Петербурга. Ранее СМИ сообщали, что фирма, имеющая ежегодную выручку больше 2,7 млрд рублей, экономит на школьных обедах в Колпинском районе, где обслуживает все образовательные учреждения. Рассмотрев конкурсную документацию, позволившую «Артису» выиграть торги на обслуживание школ, мы выяснили, что комбинат проводил необходимые лабораторные исследования продукции самостоятельно, пользуясь лицензией, оформленной на другую компанию – ООО «Молочная культура».

Обе компании входят в крупное объединение Artis Group, что подтверждается на официальном сайте компании. Примечательно, что у «Артис-Детское питание» и у «Молочной культуры» указан один адрес: Санкт-Петербург, Петровский проспект, д. 20. При этом юридические адреса у компаний разные. «Молочная культура», к примеру, зарегистрирована в Ленинградской области, в поселке Сельцо Волосовского района. В этом поселке располагается и другая фирма из «Артис-Групп» - АО «Сельцо» - ферма, занимающаяся производством молока и овощей.





Другими словами, «Артис-Детское питание» использует помещения «Молочной Культуры» и «Сельцо», находящихся за пределами Санкт-Петербурга. Наша редакция решила выяснить, почему «Артис» пользуется лицензией и лабораториями компании, находящейся столь далеко от места сбыта продукции.



В 2018 году Управление Роспотребнадзора по Ленобласти провело плановую проверку предприятия. АО «Сельцо». Роспотребнадзор выявил ряд нарушений: ненадлежащее состояние помещений мастерских, отсутствие дезбарьера на въезде на ферму, плохое состояние моечных отделений дворов, и прочие нарушения. 21 сентября 2018 года Управление предписало предприятию устранить выявленные нарушения в срок до 01 октября 2019 года. Однако в 2019 году проверка не состоялась в связи с тем, что ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» фактически запрещала проверки малого и среднего бизнеса с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года. В 2020 году запрет на проверки был введен из-за пандемии COVID-19. Проще говоря, надзорным и контролирующим органам не удалось проверить, выполнило ли АО «Сельцо» предписание об устранении нарушении.



Мы отправились в поселок, чтобы лично посмотреть на производственный комплекс и оценить качество и условия его работы. Поскольку подобные объекты работают в закрытом режиме, все что нам оставалось, это произвести съемку с высоты при помощи квадрокоптера.



Полученные нами кадры свидетельствуют, что некоторые нарушения, выявленные еще в 2018 году Управлением Роспотребнадзора по Ленобласти, предположительно так и не были устранены. Внешний вид зданий больше напоминает развалины, чем ферму, способную предоставлять качественную мясную и молочную продукцию. Обо всех проблемах мы расскажем подробнее, поскольку условия, в которых содержится комплекс, крайне далеки от идеала.



В рамках деятельности животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий в российском законодательстве существует строгий свод правил - СП 289.1325800.2017 (далее – СП). Эти правила регламентируют как проектирование, так и функционирование подобных комплексов. В ходе облета над предприятиями «Молочной культуры» и АО «Сельцо» первое, что бросается в глаза – отсутствие сплошного забора.







Согласно СП, территория животноводческих предприятий должна быть огорожена сплошным забором от несанкционированного проникновения на территорию домашних и диких животных, людей и транспорта. Защита предусматривается даже от грызунов. Для защиты от проникновения грызунов на территорию предприятий в нижней части ограждения применяют железобетонные цокольные блоки высотой 600 мм, заглубленные в грунт на 300 мм. Поверхности железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, должны иметь гидроизоляцию из битума.



Как видно по фотографии, предприятие не озаботилось соблюдением этих правил, что может привести к наличию на ферме и в производственных помещениях вредителей, которые способны переносить различные заболевания и вирусы.



Масштабная съемка показывает, что комплекс сооружений выглядит так, будто бы находится в аварийном состоянии. Эксплуатация зданий для животноводческих целей в такой ситуации вряд ли допустима, ведь молоко, полученное от коров, находящихся в таких условиях, в дальнейшем поступает в продажу и используется для питания в социальных учреждениях.













При главном въезде на территорию предприятия мы так и не увидели дезбарьер с подогревом раствора при минусовых температурах, что необходимо в соответствии с п. 5.6 СП 289.1325800.2017. Дезбарьер представляет собой яму, заполненную специальным раствором, предназначенным для дезинфекции колес транспортных средств при въезде их на территорию животноводческих предприятий и их обратном выезде в любое время года. Таким образом должны соблюдаться санитарные нормы при работе с пищевой продукцией.



Как отчетливо видно на изображении, на въезде установлен лишь шлагбаум, без каких-либо дезбарьеров. Это означает, что грузовые автомобили въезжающие и выезжающие с территории предприятия не проходят должную обработку, что является нарушением. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти выявило это еще в 2018 году. Возможно предприятие к 2021 году еще просто не успело построить дезбарьер, хотя сделать это нужно было в срок до 01 октября 2019 года согласно предписанию.





Хотя обработка автомобилям вряд ли имела смысл, учитывая отсутствие качественно оборудованных дорог и подъездных путей. Техника перемещается по грязи, размывая и растаскивая ее по всей территории производственного комплекса.





Двигаясь дальше по территории фермы можно увидеть зону для кормления коров. В ходе съемки удалось запечатлеть и работника предприятия, который контролировал процесс и распределял порции корма. Согласно своду правил, у работников животноводческих предприятий должна быть спецодежда, необходимая для работы со скотом – роба, фартуки, перчатки и прочее.





Как можно видеть с высоты, ничего из перечисленного на работнике предприятия предположительно не надето. Красно-бурые пятна на земле возле загона могут говорить о большой концентрации мочи в грунте и неэффективной работе системы дренажа. Учитывая, что силос находится непосредственно на земле, коровы могут получать с пищей потенциально опасные элементы, содержащиеся в моче. Сотрудник использует тележку с емкостью и, едва различимой емкостью, предположительно ведром насыпает силос, к хранению которого также имеются серьезные замечания.







На фотографии выше можно заметить траншеи для хранения силоса и сенажа. Некоторые из них заполнены, накрыты брезентом и завалены автомобильными шинами, чтобы брезент не сорвался при серьезных порывах ветра. Наземные и полузаглубленные траншеи проектируют проездными или тупиковыми, с одной торцовой стеной. В этом случае обязательно применение гидроизоляции от проникновения сока в почву. Такое инженерное решение называется сокоприемником. На данной ферме сокоприемников рядом с силосными траншеями не наблюдается, хотя это требование установлено п.6 СП 289.1325800.2017.

Еще хуже дела обстоят с хранением отходов от употребления животными силоса и сенажа. В СП указывается, что открытые секционные навозохранилища и площадки для компостирования навоза и помета располагают в зоне хранения, обеззараживания и переработки отходов производства ниже по рельефу по отношению к производственным зданиям. В целях совмещения процессов карантинирования и хранения навоза и помета количество секций хранилищ должно быть не менее двух. Они должны иметь ограждения, устройства для забора жидкого навоза или навозной жижи насосами.



На территории комплекса нам не удалось отыскать указанные хранилища, а жидкий навоз из здания с коровами вывозится на тележках. Существующие условия транспортировки приводят к тому, что стены окрашиваются в характерный коричневый цвет, напоминающий навоз, явно не способствуя чистоте на предприятии.

С фермой соседствует водоем, в который выводится труба с территории предприятия. Возможно, это просто элемент ландшафтного дизайна, а может быть это сток с предприятия. Впрочем, в последнее как-то не верится, ведь такой сброс отходов нарушает санитарные нормы и правила.







Внешнее убранство комплекса также оставляет желать лучшего. На территории располагается большое скопление загрязнений. Это строительный мусор, отходы от производства, свалки с автомобильными шинами, обломки разрушенных зданий и прочее.







При проведении облета комплекса сооружений наших корреспондентов озадачил вопрос довольно близкого нахождения жилых зданий рядом с указанными предприятиями в поселке Сельцо. Мы обратились к требованиям СанПиН, чтобы выяснить, на каком расстоянии от производственных помещений должны быть расположены жилые дома. Согласно полученным данным, при мощности комплекса в более 600 голов крупнорогатого скота, санитарно-защитная зона до жилых объектов должна быть не менее 500 метров.





Согласно официальным источникам, поголовье скота на предприятии «Сельцо» составляет более 600 единиц. Однако ближайшие жилые здания находятся всего в 376 метрах. Возможно, для предприятия сделали исключение из правил, установив для него отдельную санитарно-защитную зону, но никаких данных об этом мы не нашли.





Таким образом, произведя облет над территорией фермы в поселке Сельцо, мы смогли запечатлеть неоднозначный подход к соблюдению правил работы животноводческого предприятия. Плачевный внешний вид комплекса, грязь и испачканные стены, мусор на территории, позволяют предположить, что предприятию очень повезло, что его вовремя включили в Единый реестр малого и среднего предпринимательства в 2019 году. Благодаря этому предприятие избежало проверок в 2019-2020 годах, в том числе на предмет выполнения предписания Управления Роспотребнадзора по Ленобласти от 2018 года. Интересно, что при этом «Молочная культура» позиционирует свою продукции как экологически чистую и высококачественную. Тем удивительнее, что условия, в которых она производится, вряд ли могут поспособствовать создания продукта со столь высокими заявленными характеристиками.

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