В России создали боевых роботов с искусственным интеллектом

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21 мая 2021, 18:23

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые могут воевать самостоятельно, стартовало в России. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на марафоне "Новое Знание".

По словам Шойгу, это уже "не просто экспериментальные образцы". Такие роботы могут сниматься в фантастических кинолентах, поскольку способны вести войну самостоятельно.

Министр также отметил, что Россия обладает современными стратегическими ядерными силами, которые превосходят все армии мира.

Ранее Сергей Шойгу рассказал, что старообрядцев привлекли к подготовке российского спецназа.

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