Старообрядцев привлекли к подготовке российского спецназа

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16 мая 2021, 15:39 Источник: ТК Звезда

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Таежных старообрядцев попросили помочь в обучении бойцов спецназа, жители труднодоступных мест помогут военнослужащим научиться выживать в экстремальных условиях. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Их называют в миру старообрядцы, но они рукастые – могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить", - пояснил министр. Глава Минобороны отметил, что, какими бы большими специалистами не были военные эксперты, знать нюансы и тонкости жизни и выживания в отдаленных районах могут только носители местного культурного кода. При этом, по его словам, они не выживают, а живут нормальной жизнью. "Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят", - также рассказал Шойгу.

Силы специальных операций (ССО) Минобороны РФ в 2022 году направят экспедиции в Кемеровскую область и республику Алтай.

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