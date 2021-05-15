Благотворительный аукцион - 40 миллионов за картины и работы министра обороны Сергея Шойгу

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15 мая 2021, 10:39

Фото: пресс-служба Минобороны

В штаб-квартире Русского географического общества в Москве прошел благотворительный аукцион «Творчество ради жизни». На нем работы Сергея Шойгу: картины, декоративная деревянная ваза, стол из дерева ручной работы ушли с молотка за 40 миллионов рублей.

В фонде Константина Хабенского, который и выступил организатором мероприятия, сообщили, что с инициативой провести благотворительную акцию выступил сам чиновник. Одним из самых необычных лотов стал стол, сделанный из ствола старейшего дерева, которому, судя по его годовым кольцам - уже 368 лет.

Все вырученные средства пойдут на адресную помощь детям и молодым людям, которые борются с опухолями головного мозга.

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