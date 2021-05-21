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Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости коклюшем. Как у детей, так и у взрослых

, 17:43 Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости коклюшем. Как у детей, так и у взрослых
Роспотребнадзор

В России фиксируется рост заболеваемости коклюшем во всех возрастных группах, сейчас изучается возможность разработки вакцины для взрослых, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как сообщили в ведомстве, в столице за 2019 год зарегистрировано 346 случаев заболевания коклюшем взрослыми, их возраст в основном 30-39 лет. В 2020 году этой болезнью чаще всего болели дети до 14 лет.

Выяснилось, что заболевшие взрослые чаще всего заражались от своих детей, которые посещали детские образовательные учреждения. При этом стало известно, что 88% из них не делали прививку от коклюша.

Коклюш — смертельно-опасное инфекционное заболевание дыхательных путей. Передается воздушно-капельным путем. Для этого заболевания характерен сильный кашель, который может не проходить несколько недель. Единственный метод борьбы с коклюшем - вакцинация.

Коклюшем можно заразиться повторно даже во взрослом возрасте.

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