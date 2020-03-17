Коклюшем можно заразиться повторно даже во взрослом возрасте

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17 марта 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Принято считать, что коклюш – «детская» болезнь, а переболев им один раз, нельзя заразиться повторно. Одна из разработчиков вакцины от коклюша врач Алиса Медкова опровергла эти мифы и рассказала о тех, кто находится в группе риска.

Специалист отметила, что коклюш может «обмануть» иммунитет, а потому на протяжении всей жизни существует риск заболеть им повторно. В ВОЗ рекомендуют проходить регулярную вакцинацию согласно календарю прививок. Во взрослые годы прививаться нужно в 14 лет, 21 год, а затем каждые 10 лет. Также врачи советуют вакцинировать всех членов семьи перед рождением ребенка, передаёт Мир24.

«Возрастная группа детей от 1 месяца до 1 года считается самой уязвимой для коклюша... Поэтому в Европе основной упор делается на вакцинацию матерей в третьем триместре беременности… И эта стратегия, когда мы вакцинируем всех членов семьи, чтобы они не могли потенциально заболеть этой инфекцией и не могли заразить своего маленького ребенка в тот период, когда он еще не может быть привит полностью», - рассказала Медкова.

Также она добавила, что коклюш с легкостью можно распознать по особому кашлю, который сопровождается шумными вдохами. «Когда это один раз увидишь или услышишь, это больше ни с чем не спутаешь», - подчеркнула врач.