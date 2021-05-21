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Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко

, 15:19

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Зеленского от имени Кличко
Владимир Кузнецов, Алексей Столяров, фото: соцсети

Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским от имени киевского мэра Виталия Кличко. Телефонный разговор состоялся в полпервого ночи.

"Виталий Кличко" сообщил Зеленскому, что уходит с поста, так как устал терпеть давление и унижения украинского лидера.

В ответ на это Зеленский сказал, что для него заявления о публичном унижении неожиданны. Он попросил обсудить ситуацию утром, сославшись на слишком поздний звонок.

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