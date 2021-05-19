Мэр Киева Кличко наступает на пятки президенту Зеленскому

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19 мая 2021, 17:53

Мэр Киева Виталий Кличко оказался в центре громкого скандала. Силовики провели обыски во многих департаментах городской власти, на предприятиях. Кличко считает, что президент Украины Владимир Зеленский увидел в нём конкурента.



В партии «Удар» заявили о дешёвом сценарии, реализуемым командой главы государства. Кличко оценивает действия правоохранителей как попытку дискредитировать городскую власть. По его мнению, действия Зеленского похожи на политику бывшего президента Украины Виктора Януковича. Последний боялся, что киевская администрация не окажет ему поддержки и был вынужден избавиться от неё, заменив на своих людей.



В СБУ сообщили, что обыски в квартире мэра Киева не проводились. Градоначальник уверен, что руководство страны пытается запугать его. Виталий Кличко входит в пятёрку политиков, имеющих высокий рейтинг доверия граждан Украины. В 2014 году он считался одним из популярных кандидатов на пост главы государства. Потеря популярности произошла после вступления его партии в «Блок Петра Порошенко».



Несколько лет назад Кличко снова создал самостоятельную политическую партию. Это позволило набрать ему на последних выборах в мэры города порядка 50% голосов жителей столицы Украины.





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