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Путин объяснил ситуацию с колебанием цен на продукты

, 14:54

Путин объяснил ситуацию с колебанием цен на продукты
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с резким колебанием цен на социально значимые продукты. По его словам, показатели обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры.

«У нас есть конкретные решения по этому вопросу. В частности, не так давно Евразийская экономическая комиссия приняла конкретные решения, направленные на консолидацию ценовой политики государств ЕАЭС на рынке сахара», - пояснил глава государства в ходе онлайн-выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Путин отметил, что следует оперативно принимать меры и по другим видам товаров в случае необходимости. Президент добавил, что Россия признательна партнерам за поддержку инициативы по нормализации ситуации в этой сфере.

Ранее СМИ назвали одну из причин роста цен на все продовольственные товары. 

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