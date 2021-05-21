Москалькова назвала изменения, которые необходимо внести в КоАП

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21 мая 2021, 12:57 Источник: RT

Татьяна Москалькова, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что, по ее мнению, следует изменить в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).

«Надеюсь, что будет установлен запрет на административный арест одиноких отцов с детьми в возрасте до 14 лет, а также введена ответственность за воспрепятствование деятельности уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации», - пояснила она RT.

Москалькова также предлагает закрепить в КоАП право омбудсменов обжаловать вступившие в силу постановления и решения по делам об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что Москалькова встретилась с министром юстиции Российской Федерации Константином Чуйченко. Они обсудили вопросы совместной работы над Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период до 2030 года.

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