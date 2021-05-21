Синоптик Синенков предупредил москвичей о дожде и сильном ветре в пятницу

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков заявил, что в пятницу, 21 мая, в Москве ожидаются кратковременные дожди. Кроме того, в столице России сегодня будет порывистый ветер.
Температура воздуха в пятницу в Москве составит плюс 15-17 градусов, а в Московской области – плюс 13-18 градусов. По словам Александра Синенкова, ветер в городе в последний день рабочей недели будет юго-западный и западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня будет повышаться и к вечеру достигнет 745 миллиметров ртутного столба – это немного ниже нормы.
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