Синоптик Тишковец предупредил москвичей о грозах и низком давлении в четверг

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы и гостей города о небольших дождях, грозах, а также низком атмосферном давлении в столице в четверг, 20 мая.
Тишковец отметил, что после пятидневной жары воздух в Москве начинает возвращаться к климатической норме. В течение дня в столице будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. В городе воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, а в Московской области – до плюс 23 градусов.
Атмосферное давление в столице в четверг будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.
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