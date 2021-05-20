Аргументы Недели Общество 13+

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о грозах и низком давлении в четверг

, 09:15 Источник: РИА "Новости"

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о грозах и низком давлении в четверг
грозовое небо в Москве, instagram.com/leoleoleoleoleo70//Global Look Press

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы и гостей города о небольших дождях, грозах, а также низком атмосферном давлении в столице в четверг, 20 мая.

Тишковец отметил, что после пятидневной жары воздух в Москве начинает возвращаться к климатической норме. В течение дня в столице будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза. В городе воздух прогреется до плюс 20-22 градусов, а в Московской области – до плюс 23 градусов.

Атмосферное давление в столице в четверг будет падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров примет решение об участии в выборах после изучения общественного мнения. 19 сентября, в Единый день голосования в РФ, будут выбраны Глава Чечни, депутаты Госдумы, Парламента республики, Грозненской городской Думы, а также в городских поселений.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью