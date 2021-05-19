Москвичей предупредили о грозе и граде в середине дня

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19 мая 2021, 09:03 Источник: РИА "Новости"

град, pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк заявила, что в Москве в середине дня в среду, 19 мая, ожидаются дожди, грозы и местами град. В столице сегодня будет довольно жарко.

Метеоролог отметила, что в Москве в среду будет облачно с прояснениями, в середине дня возможны дожди и грозы, местами град. Воздух прогреется до плюс 27 градусов.

Ветер в столице будет юго-восточный, его скорость составит 4-9 метров в секунду, а при грозе возможно усиление до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня достигнет 740 миллиметров ртутного столба, что на 6-7 единиц ниже нормальных значений.

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