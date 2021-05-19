В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Аргументы Недели → Общество 13+

19 мая 2021, 08:00 Источник: Гидрометцентр

Москва, pixabay.com

Специалисты Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты, опубликованной на сайте учреждения.

Метеорологи подчеркнули, что погода в столичном регионе сегодня будет потенциально опасной для граждан.

В Гидрометцентре отметили, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение в Москве будет действовать с 10.00 до 21.00 среды, а в Московской области – с 09.00 до 21.00 19 мая.

Граждан призывают не приближаться к деревьям и не парковать автомобили рядом с шаткими конструкциями.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости