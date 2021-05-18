Москвичей предупредили о сильном ветре во вторник

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18 мая 2021, 14:57 Источник: Telegram

жара в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Жителей и гостей Москвы просят во вторник, 18 мая, быть внимательными из-за сильного ветра в городе. Соответствующее предупреждение выпустил сегодня днем столичный департамент транспорта.

Согласно последним данным, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время и до 20.00 вторника ожидается ветер с порывами 13-18 метров в секунду.

Граждан просят быть максимально внимательными, не укрываться под деревьями, а также не парковать свои автомобили рядом с шаткими конструкциями.

Раннее сегодня стало известно, что воздух в Москве в дневное время может прогреться до плюс 32 градусов.

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