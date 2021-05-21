Аргументы Недели Общество 13+

Умер лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев

, 07:33 Источник: Администрация главы Дагестана

Умер лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев
UAC, globallookpress.com

Российский военный лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев умер 20 мая в возрасте 64 лет. Об уходе из жизни знаменитого лётчика сообщила администрация главы Дагестана в четверг вечером.

Тайгиб Омарович Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района республики Дагестан. Лётчик- испытатель - выпускник Ейского высшего военного авиационного училища. С 1985 года проходил службу в Центре подготовки лётчиков-испытателей.

После Толбоев был направлен заместителем военного представительства Минобороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиазавод.

За более 30 лет службы на авазаводе он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолётов и вертолётов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

Тайгиб Толбоев принимал участие в боевых действиях. Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов.

Толбоев - «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации», «Народный герой Дагестана». За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, полковник Тайгиб Толбоев в 2007 году был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Тайгиб Толбоев - младший брат также известного лётчика-испытателя, друга редакции «Аргументы недели» Магомеда Омаровича Толбоева.  Мы знаем, что  Толбоев-младший  много раз бывал на краю смерти.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

В США на Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус «китайским» и «уханьским»

В США на Трампа подали в суд за то, что он называл коронавирус «китайским» и «уханьским»

Общественная организация, которая занимается защитой прав американцев китайского происхождения, подала в суд на экс-президента США Дональда Трампа из-за того, что он называл COVID-19 "китайским вирусом".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью