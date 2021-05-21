Умер лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев

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21 мая 2021, 07:33 Источник: Администрация главы Дагестана

UAC, globallookpress.com

Российский военный лётчик-испытатель, Герой России Тайгиб Толбоев умер 20 мая в возрасте 64 лет. Об уходе из жизни знаменитого лётчика сообщила администрация главы Дагестана в четверг вечером.

Тайгиб Омарович Толбоев родился в 1955 году в селе Согратль Гунибского района республики Дагестан. Лётчик- испытатель - выпускник Ейского высшего военного авиационного училища. С 1985 года проходил службу в Центре подготовки лётчиков-испытателей.

После Толбоев был направлен заместителем военного представительства Минобороны на летно-испытательную работу в Улан-Удэнский авиазавод.

За более 30 лет службы на авазаводе он освоил и испытал более 50 типов и модификаций самолётов и вертолётов, участвовал в испытаниях нового ракетного вооружения.

Тайгиб Толбоев принимал участие в боевых действиях. Так, на переломном рубеже истории Дагестана Толбоев сыграл важную роль в стабилизации ситуации, в отражении агрессии международных бандформирований. Он вывозил из зоны боевых действий раненых бойцов, эвакуировал мирных жителей, доставлял подкрепления и грузы, перевозил командование войсковой группировки, совершил несколько десятков боевых вылетов.

Толбоев - «Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации», «Народный герой Дагестана». За мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники, полковник Тайгиб Толбоев в 2007 году был удостоен звания Героя Российской Федерации.

Тайгиб Толбоев - младший брат также известного лётчика-испытателя, друга редакции «Аргументы недели» Магомеда Омаровича Толбоева. Мы знаем, что Толбоев-младший много раз бывал на краю смерти.

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