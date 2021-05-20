Прерванный полет

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20 мая 2021, 16:00

Фото: cоцсети

Сегодня мы получили горькую весть. После тяжелой болезни ушел из жизни младший брат большого друга нашей редакции Магомеда Омаровича Толбоева, Герой России, летчик-испытатель Тайгиб Толбоев.

Магомед Толбоев более известен людям. Но это не значит, что Тайгиб жил в тени своего брата. Просто он никогда и не стремился искупаться в лучах славы. Тайгиб беззаветно любил небо, и небо отвечало ему взаимностью. Закончил Ейское летное училище. Стал сначала боевым летчиком, а потом пошел в испытатели. Испытывал и самолеты, и вертолеты, что большая редкость - слишком непохожи друг на друга эти летательные аппараты.

Говорят, стезя летчика-испытателя опаснее профессии военного пилота. Тайгиб Толбоев много раз бывал на краю смерти. В августе 1995 года во время испытательного полета вертолет, который пилотировал Тайгиб Толбоев, попал в вихревые потоки и стал терять высоту. Внизу проносились дома жилого поселка, и экипаж принял решение уводить машину. После падения на горный склон один из членов экипажа погиб. Тайгиб выжил, получив тяжелейшие травмы. Но небо звало его. И он вернулся к полетам.

Через три года его истребитель потерял управление. Руководитель полетов трижды отдавал приказ на катапультирование. Но Тайгиб Толбоев сумел чудом посадить непослушную машину. Это помогло выяснить причины неисправности и сохранить жизни многим летчикам.

В огненном 1999-м Тайгиб Толбоев защищал родной Дагестан от нашествия боевиков и совершил 40 боевых вылетов.

В 2007 году указом президента Тайгибу Толбоеву было присвоено звание Героя России. Это настоящее чудо, что в одной семье выросли два крылатых сына, две Героя России!

Полковник Толбоев не расставался с небом до августа прошлого года, когда болезнь закрыла ему туда дорогу. Он мужественно боролся с недугом.

Но сегодня небо осиротело.

Прощайте, товарищ полковник! Мы скорбим вместе с вашей семьей.

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