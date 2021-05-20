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Онколог Ольга Тиганова объяснила, почему в столице так много детей умирают от рака

, 15:28 Источник: РИА "Новости"

Онколог Ольга Тиганова объяснила, почему в столице так много детей умирают от рака
больничная палата, фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Главный внештатный детский специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Ольга Тиганова сообщила, что количество смертей от злокачественных образований у детей в Москве довольно высок.

Это связано с тем, что в столицу привозят детей из регионов "либо в проблемных стадиях, либо в рецидиве, с прогрессией". В столицу едут, по словам Тигановой, "за последней надеждой".
Выступая на Московском онкологическом форуме, специалист рассказала, что в Москве в 2020 году умерло от рака 62 пациента, 125 в 2019 году, 127 - в 2018 году.

Онколог Хатьков назвал самый распространенный вид рака в России и в мире.

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