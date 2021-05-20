Онколог Хатьков назвал самый распространенный вид рака в России и в мире

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20 мая 2021, 09:43

клетка, pixabay.com

Онколог Игорь Хатьков утром в четверг, 20 мая, в рамках разговора с журналистами рассказал о том, какие виды рака чаще всего встречаются среди пациентов в России и, в частности, в Москве.

По словам Игоря Хатькова, в структуре онкологической заболеваемости первое место в Москве, а также в России и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин. Далее следуют колоректальный рак, рак легкого, а также рак желудка.

Ранее сегодня специалисты назвали основные признаки рака головного мозга.

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