Аргументы Недели Здоровье 13+

Онколог Хатьков назвал самый распространенный вид рака в России и в мире

, 09:43

Онколог Хатьков назвал самый распространенный вид рака в России и в мире
клетка, pixabay.com

Онколог Игорь Хатьков утром в четверг, 20 мая, в рамках разговора с журналистами рассказал о том, какие виды рака чаще всего встречаются среди пациентов в России и, в частности, в Москве.

По словам Игоря Хатькова, в структуре онкологической заболеваемости первое место в Москве, а также в России и во всем мире занимает рак молочной железы у женщин и предстательной железы – у мужчин. Далее следуют колоректальный рак, рак легкого, а также рак желудка.

Ранее сегодня специалисты назвали основные признаки рака головного мозга.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

Кадыров назвал условие, при котором он пойдёт на выборы главы Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров примет решение об участии в выборах после изучения общественного мнения. 19 сентября, в Единый день голосования в РФ, будут выбраны Глава Чечни, депутаты Госдумы, Парламента республики, Грозненской городской Думы, а также в городских поселений.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью