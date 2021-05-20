Специалисты назвали основные признаки рака головного мозга

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20 мая 2021, 07:18 Источник: Express

фото: pixabay.com

Головная боль - один из ключевых симптомов рака мозга. При появившейся и повторяющейся, особенно по ночам, сильной головной боли, специалисты советуют обратиться к врачу.

Издание Express со ссылкой на данные британской благотворительной организации Cancer Research пишет, что необходимо насторожиться, если приступы головной боли происходят систематически. Признаками образования злокачественной опухоли медики также определили тошноту и ухудшение зрения.

Некоторые опухоли головного мозга могут быть доброкачественными в течение многих лет, но в могут очень быстро изменить свой характер и преобразоваться в агрессивные и злокачественные.

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