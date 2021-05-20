В России предложили запретить упоминание в СМИ личной информации преступников

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20 мая 2021, 09:08

школа в Казани, где произошла стрельба, vk.com/region_kazan116

Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов выдвинул идею об ограничении освещения информации о лицах, которые совершили массовые убийства. Об этом сообщили журналисты.

В письме на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Антон Орлов отметил, что после недавних событий в казанской гимназии, как и после расстрела учащихся в Керчи в 2018 году, средства массовой информации и соцсети начали распространять информацию о личностях подозреваемых. В текстах указывались имена, фамилии и прочие данные, связанные с их жизнью.

Глава Института исследований проблем современной политики, как сообщает RT, убежден, что именно широкого освещения информации о себе и добиваются преступники.

Орлов попросил Матвиенко оценить целесообразность введения в законодательство понятия "информационное забвение" для людей, совершивших массовое убийство. Кроме того, он призвал обязать соцсети оперативно ограничивать доступ к информации о предполагаемом злоумышленнике и к контенту, который был размещен самим подозреваемым до совершения преступления.

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