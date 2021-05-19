Экс-министру Латвии мешает спать «дуйка»

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19 мая 2021, 23:03 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Экс-министр МВД Линда Мурниеце в негодовании: каждое утро ей не дает спать человек с «дуйкой», которых чистит улицу возле дома политика.

«Шумящий человек со своей «дуйкой» опять ровно в 6:00 около моих окон. Рижская муниципальная полиция, быть может его можно оштрафовать?» , - вопрошает экс-министр.

Рижская муниципальная полиция ответила: «За шум можно штрафовать только тогда, если он связан с хулиганством. Приведение в порядок окрестностей не считается хулиганством».

Г-жа Мурниеце решила уточнить у муниципалов: «Тогда получается, что уличные музыканты занимаются хулиганством. Когда они слишком громко включают музыку, то полиция всегда на месте и предупреждает. Значит есть смысл поговорить? А тут каждое утро в 6:00 дует листья, будит жителей и… все в порядке?»

Г-жа Мурниеце не получила «достойного» ответа! Видимо, и дальше «дуйка» будет «радовать» латвийского политика!

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